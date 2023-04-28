Otoyolda 3 zincirleme kaza: 10 yaralı

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Adana istikametinde 13 aracın karıştığı 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan'dan Adana'ya gidiş yönündeki Suluca mevkiinde meydana geldi. Tanker, otobüs, tır, cip, hafif ticari araç ve otomobil olmak üzere 13 aracın karıştığı zincirleme 3 ayrı kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluşurken kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA