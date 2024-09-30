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Otoyolda 3 Araç Kaza Yaptı, 6 Kişi Yaralandı

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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı kazada, bir otomobil su kanalına uçtu. İçerisinde 6 kişi bulunan otomobildeki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otoyolda 3 araç birbirine girdi, otomobil su kanalına uçtu: 6 yaralı

BOLU - Anadolu Otoyolu'nda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda üç araç birbirine girdi. Bariyerleri aşarak kanala uçan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtdivan gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden RE 080 AL plakalı Mercedes marka tır, RE BA 956 plakalı cip ile 06 BG 3117 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. İçerisinde 6 kişinin bulunduğu 06 BG 3117 plakalı otomobil bariyerleri aşarak taklalar attı. Takla atan otomobil su kanalında ters döndü. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Su kanalına uçarak ters dönen otomobilde bulunan 6 kişi yaralanırken yaralılar sağlık ve itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan otoyol üzerinde 5 farklı aracın maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Otoyolda 3 Araç Kaza Yaptı, 6 Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa

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