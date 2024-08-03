Otoyol kapalı olunca D-100'de kilometrelerce kuyruk oluştu

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tünellerinde yapılan çalışma sebebi ile kapanınca, Düzce'de 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tünelleri İstanbul istikametinde tünel boyu uzatılma çalışmaları çerçevesinde geçtiğimiz günlerde trafiğe kapatılarak, yok D-100 karayoluna verildi. Hafta sonunu memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başlayınca, D-100 karayolu Kaynaşlı geçişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 25 kilometrelik kuyruk oluşurken, polis ekipleri güzergahı açık tutmak için yoğun mücadele veriyor. Kaynaşlı gişeler mevkiinde polis ekipleri araçların Düzce gişelerden girmesi için trafiği rahatlatmaya çalışması sürerken, İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu ise havadan drone ile görüntülendi.