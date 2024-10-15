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Otoyol Jandarması Göreve Başladı

Otoyol Jandarması Göreve Başladı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Avrupa Otoyolu'nda trafik ve asayiş hizmetlerini sağlamak amacıyla Otoyol Jandarması resmi törenle göreve başladı. Törende Kırklareli Valisi ve diğer protokol üyeleri yer aldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden geçen Avrupa Otoyolu'nda trafik ve asayiş hizmetlerini sağlayacak Otoyol Jandarması, düzenlenen resmi törenle göreve başladı.

Otoyol Jandarması, resmi törenle göreve başladı. Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığında törene; Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz İlçe Kaymakamı Salih Yüce, Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Asayiş başta olmak üzere emniyet ve trafik güvenliğinin sağlanması için görev yapacak olan ekipler, Lüleburgaz otobanda yaşanacak olaylara da müdahil olacak. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Lüleburgaz Jandarma Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Asayiş trafik

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