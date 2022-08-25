Otoparktan mazgal çalan şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otoparktan mazgal çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otoparktan mazgal çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir şahıs otoparkta bulunan mazgalı çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kayseri 3. Sayfa Haberler

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