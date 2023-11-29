Otoparktan çıkarken yayaya çarptı, 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi

Antalya'da geri manevra yaptığı sırada aracın arkasındaki yayaya çarparak yaralanmasına neden olan sürücünün 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'da geri manevra yaptığı sırada aracın arkasındaki yayaya çarparak yaralanmasına neden olan sürücünün 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi. Salı Pazarı içerisindeki otoparkta meydana gelen ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazanın ardından araç sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi 4047 Sokak üzerinde bulunan Salı Pazarı'nın otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. 07 LS 485 plakalı otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada, aracın arkasında bulunan Abdülkadir Ateş'e çarptı. Otomobilin çarptığı Ateş yere düşerek yaralandı. Abdülkadir Ateş, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün 1.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu. - ANTALYA