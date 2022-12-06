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Otoparkta trafik kazası

3. Sayfa Haberleri

Otoparkta trafik kazası

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otoparktan çıkmaya çalışan otomobil sürücüsü, yayaya çarptı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otoparktan çıkmaya çalışan otomobil sürücüsü, yayaya çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Berfin K. (17) balıkhali önündeki Bandırmaspor otoparkında yürürken, Turgut Y. (84) adlı sürücü, genç kızı görmeyerek, idaresindeki YN 63 LSK yabancı plakalı otomobille Berfin K.'ye çarptı. Ayağı otomobilin tekerlek kısmına sıkışan genç kızın arkadaşları tarafından 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Berfin K.'nin ayağının kırıldığı, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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