Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya 3. sayfa haberleri... Konya'da cinayet: Otoparkta silahla vurulmuş halde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Konya haberi: Konya'da cinayet: Otoparkta silahla vurulmuş halde bulundu Konya'da bir otoparkta vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Konya'da cinayet: Otoparkta silahla vurulmuş halde bulundu

KONYA - Konya'da bir otoparkta vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi Kayışdağ Sokak'ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen bekçiler otoparkta bir kişiyi yerde silahla vurulmuş vaziyette buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Abdurrahim Yeşilbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yeşilbağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Yeşilbağ'ın daha önceden birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - 3. Sayfa

Meram Konya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title