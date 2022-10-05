Konya 3. sayfa haberleri... Konya'da cinayet: Otoparkta silahla vurulmuş halde bulundu

Konya'da cinayet: Otoparkta silahla vurulmuş halde bulundu

KONYA - Konya'da bir otoparkta vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi Kayışdağ Sokak'ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen bekçiler otoparkta bir kişiyi yerde silahla vurulmuş vaziyette buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Abdurrahim Yeşilbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yeşilbağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Yeşilbağ'ın daha önceden birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.