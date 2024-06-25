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Otoparkta drift atan sürücüye 32 bin 233 TL para cezası

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Beylikdüzü'nde otoparkta drift atan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı.

Otoparkta drift atan sürücü kamerada: 32 bin 233 TL para cezası kesildi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde otoparkta drift atan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sürücü otoparkta dirift attı. Tehlikeli hareket yaptığı anlar da sosyal medya paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Araca ait plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen sürücü F.G. isimli şahıs kısa sürede yakalandı. Sürücü F.G. "Drift atmak" suçundan 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü 3.Sayfa Güncel Haberler

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