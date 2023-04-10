Otopark kulübesi alev alev yandı: 4 araç hasar gördü

Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında otopark kulübesi alev alev yanarken, 4 otomobil ise hasar gördü.

Alınan bilgilere göre yangın, sabaha karşı ilçenin Hafıziye Mahallesi'nde meydana geldi. Otoparktaki kulübede bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında kulübe alev alev yanarken, 4 otomobil ise hasar gördü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN