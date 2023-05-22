Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı ISPARTA - Isparta-Konya karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada Mısır uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i Çin ve 3'ü Mısır uyruklu 4 kişi de yaralandı.

Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada

Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı ISPARTA - Isparta-Konya karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada Mısır uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i Çin ve 3'ü Mısır uyruklu 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Gelendost ilçesi Isparta-Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı C.Y. idaresindeki 33 ANT 738 plakalı otomobil, Konya istikametine seyir halinde iken karşı şeritten gelen Mısır uyruklu M.H.R.İ.E.'nin kullandığı 48 JD 663 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada M.H.R.İ.E. isimli sürücü ve aynı araçta bulunan M.S.H.B. ile diğer otomobilin sürücüsü C.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Gelendost Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.S.H.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.