Otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü Kavşağında meydana geldi.

R.Ö. sevk ve idaresindeki 78 BA 924 plakalı otomobile, Bostanbükü Köyünden Kastamonu istikametine dönüş yapmak istediği sırada Y.Y. idaresindeki 37 AAL 034 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ş.Y., C.K., E.K. ve Z.Ö yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.