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Otomobiller yan yana giderken çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Otomobiller yan yana giderken çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştıktan sonra birinin devrildiği diğerinin ise şarampole girdiği kazada 6 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştıktan sonra birinin devrildiği diğerinin ise şarampole girdiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Başkonak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş., kullandığı 03 HB 278 plakalı otomobil ile önünde seyreden V.O.'nun kullandığı 42 FKL 86 plakalı araçla yan yana giderken çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan araçlardan V.O'nun kullandığı araç devrilirken, H.Ş.'nin kullandığı otomobil ise şarampole girdi. Kazanın sonrası tam bir can pazarı kurulurken, olayda her iki araç sürücüsü ile birlikte A.G., R.G., N.O. ve A.İ.O., isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile çevre hastanelere kaldırılırken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Karahisar Tragger 3. Sayfa Haberler

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