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Otomobiller kavşakta kafa kafaya çarpıştı

Otomobiller kavşakta kafa kafaya çarpıştı

3. Sayfa Haberleri

Erzurum'un palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Erzurum'un palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre sahur vaktinde Palandöken İlçesi Turizm Lisesi kaşağında meydana kelen trafik kazasında kontrolsüz olarak kavşağa giren ticari ve hususu otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobiller kaldırıma çarparak durabilirken iki kişi hafif şekilde yaralandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum 3. Sayfa Haberler

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