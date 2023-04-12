Otomobiller kavşakta kafa kafaya çarpıştı

Erzurum'un palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre sahur vaktinde Palandöken İlçesi Turizm Lisesi kaşağında meydana kelen trafik kazasında kontrolsüz olarak kavşağa giren ticari ve hususu otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobiller kaldırıma çarparak durabilirken iki kişi hafif şekilde yaralandı. - ERZURUM