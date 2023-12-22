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Otomobiller Kavşakta Çarpıştı: 5 Yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kavşak kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekir Yıldız Bulvarı Metal Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada E.G. idaresindeki 38 AIF 248 plakalı otomobil ile Y.Ş. idaresindeki 66 ABF 241 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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