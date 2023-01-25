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Otomobiller çarpıştı, 7 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Otomobiller çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, U.Ç. yönetimindeki 38 ABH 453 plakalı otomobil, ana yola kontrolsüz çıkan Ş.E. idaresindeki 38 LY 897 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 7 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malazgirt Kayseri 3. Sayfa Haberler

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