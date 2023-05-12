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Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı Tekirdağ Çorlu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu-Süleymanpaşa yolu üzeri Türkgücü Trafo Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Yenice istikametine seyreden Atilla M. idaresindeki otomobil ile kavşakta dönüş yapan Recai İ. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsü Recai İ. yaralandı. Yaralı sürücü Recai İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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