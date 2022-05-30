Otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çengele mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aylin Kütük'ün kullandığı 19 HH 774 plakalı araç ile Kasım Subaş'ın kullandığı 06 LMG 82 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi çeltik tarlalarına su veren kanala düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Aylin Kütük, Ahmet Oğuz Kütük ve çocukları İlay Beliz Kütük, Kasım Subaş ile Birol Top yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslar ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sulama kanalına düşen otomobilde sıkışan sürücü Kasım Subaş hayati tehlike sebebiyle Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa