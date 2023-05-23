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Otomobille ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Otomobille ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Van'ın Erciş ilçesinde otomobille ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde otomobille ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Müftüoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 EG 0547 plakalı Ford Tourneo Courier marka araç 53 AAE 655 plakalı otomobil çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Van 3. Sayfa Haberler

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