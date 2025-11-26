Otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İlk kaza, Namal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. A.S. yönetimindeki 78 ACK 976 plakalı motosiklet, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinden Sanayi Kavşağı istikametinden Namal Kavşağı'na geldiği sırada en sol şeritten Atatürk Bulvarı'na dönüş yapmak isteyen M.E. idaresindeki 78 ABG 921 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü A.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Safranbolu Barış Mahallesi'nde meydana gelen ikinci kazada ise kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar oluştu. - KARABÜK