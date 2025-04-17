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Otomobille Motosiklet Çarpıştı: Küçük Kız Kıl Payı Kurtuldu

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet, otomobille çarpışarak havaya uçtu. Kazada küçük bir kız, tehlikeden kıl payı kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İki kişinin havaya uçtuğu kazada ölümden kıl payı kurtulan küçük kızın korku dolu anları kamerada

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi böyle havaya uçtu

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin havaya uçtuğu kazada, küçük kızın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamera yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyreden Ahmet P. idaresindeki 31 APA 993 motosiklet, 20 ALY 809 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçan motosiklet sürücüsü Ahmet P. ile yanındaki Şehmus D. yaralandı. Kaza anında okuldan eve giden küçük kızın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ile ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa
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