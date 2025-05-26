Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi . A.A. idaresindeki 78 AC 490 plakalı otomobil, Kıranköy istikametinden Eski Çarşı yönüne seyir halindeyken, karşı istikametten gelen M.K. yönetimindeki 78 SL 829 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet 30 metre sürüklenirken kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan P.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.