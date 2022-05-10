Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi Yehiharmandalı-Çavuşoğlu yolunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. A.Ş. (56) idaresindeki 45 AFC 602 plakalı araç ile H.K. (19) idaresindeki 37 AR 979 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan F.A. (19) ile araçta yolcu olarak bulunan A.B.(53) isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol yeniden kullanıma açılırken jandarma tarafından kazayla ilgili tahkikata başlandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa