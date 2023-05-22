Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Çırak Bayırı mevkisi, Çorlu - Ergene yolu İstasyon Caddesi ile Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ne çıkan yol ayrımında meydana geldi. Çorlu istikameti seyreden N.D. idaresindeki 49 AAG 782 plakalı otomobil ile K.Y.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü K.Y. ve arkasında bulunan yolcu S.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şase numarası kazıntı çıktı

Kazaya karışan motosikletin ise motor şase numarasının kazıntı olduğu tespit edildi. Motosiklet, tedbir amaçlı çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak, yediemin otoparkına konuldu.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Tekirdağ Seçim Sonuçları
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title