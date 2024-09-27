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Otomobille Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

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Bolu'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çocuk sürücü idaresindeki elektrikli bisikletle çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

BOLU - Bolu'da otomobilin kavşakta çocuk sürücü idaresindeki elektrikli bisikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö yönetimindeki 78 ABK 965 plakalı otomobil D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde giderken, Ç.Ö idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletten yola fırlayan Ç.Öve E.Y yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobille Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa

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