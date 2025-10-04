Karaman'da Elektrikli Bisiklet Kaza Geçirdi

Karaman'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerindeki Valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. (77) idaresindeki 42 HG 139 plakalı otomobil ile H.T. (34) yönetimindeki elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.T. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN