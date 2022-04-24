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Otomobille dereye uçan 17 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobille dereye uçan 17 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobil ile dereye düşen 17 yaşındaki genç, 2 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobil ile dereye düşen 17 yaşındaki genç, 2 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, 22 Nisan Cuma günü saat 14.00 sıralarında Kumluca ilçesi Temel Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Ordulu (17) idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gavur Deresine düştü. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil hattını aradı. Kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ordulu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından Antalya'ya sevk edilen Ordulu, bugün hayatını kaybetti. Mustafa Ordulu'nun cenazesi yarın Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesindeki baba evinde kılınacak cenaze namazının ardından Mahalle mezarlığında toprağa verilecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Antalya, Kumluca, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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