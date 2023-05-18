Otomobille çarpıştan ATV sürücüsü ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan ATV sürücüsü yaralandı. Yaralılar durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza, Sultandağı ilçesi Yakasenek Köyü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 06 RLP 43 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşak yakınlarında A.Y., yönetimindeki 06 RLP 43 plakalı ATV ile çarpıştı. Kazada ATV sürücüsü A.Y., yaralanırken, yaralı olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR