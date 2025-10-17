Otomobille çarpışan yolcu minibüsü kaldırıma çıktı: 3 yaralı

Karaman'da otomobil ile çarpışan yolcu minibüsünün kaldırıma çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Abdullah Erdoğan Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y. idaresindeki 70 M 0086 plakalı yolcu minibüsü ile İ.A. yönetimindeki 70 DL 204 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan yolcu minibüsü kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN