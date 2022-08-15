Otomobille çarpışan ticari taksideki 3 kişi yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan ticari taksideki 3 kişi yaralandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan ticari taksideki 3 kişi yaralandı. Kaza, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 T 0352 plakalı ticari taksi ile 41 RK 777 plakalı Skoda marka otomobil ışıklarda çarpıştı. Kazada takside bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı Gölcük istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Çekici yardımıyla kazalı araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobille çarpışan ticari taksideki 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.