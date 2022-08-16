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Otomobille çarpışan motosikletteki iki kurye yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletteki iki kurye yaralandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kurye hafif şekilde yaralandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kurye hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Albayrak Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kavşağa kontrolsüz bir şekilde giren motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet üzerinde bulunan iki kurye yola savruldu. Yaralı kuryelere ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürüücler yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kuryeye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası otomobilin sağ arka kapı bölümünde ve motosiklette maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Haberler

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