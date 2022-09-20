Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü kaçtı: O anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'da sollama esnasında motosikletle çarpışan otomobil sürücüsünün olay yerini terk ettiği anlar kameraya yansıdı. Tekirdağ'da sollama esnasında motosikletle çarpışan otomobil sürücüsünün olay yerini terk ettiği anlar kameraya yansıdı. Başından yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı. Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzeri SGK karşısında meydana geldi. Eski Tekirdağ Caddesi istikametinden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki motosiklet ile bir otomobil sollama esnasında çarpıştı. Devrilen motosiklet sürücüsü Mehmet K. başından yaralanırken, otomobil sürücüsü ise durmayarak yoluna devam etti. Yaralı motosikletli olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan, kaza anı ve otomobil sürücüsünün olay yerini terk ettiği anlar anbean kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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