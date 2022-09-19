Son dakika haberi | Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü kaçtı: O anlar kamerada
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Son dakika haberleri: Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü kaçtı: O anlar kameradaTEKİRDAĞ Tekirdağ'da sollama esnasında motosikletle çarpışan otomobilin olay yerini terk ettiği anlar kameraya yansıdı.
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü kaçtı: O anlar kamerada
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da sollama esnasında motosikletle çarpışan otomobilin olay yerini terk ettiği anlar kameraya yansıdı. Başından yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzeri SGK karşısında meydana geldi. Eski Tekirdağ Caddesi istikametinden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki motosiklet ile bir otomobil sollama esnasında çarpıştı. Devrilen motosiklet sürücüsü Mehmet K. başından yaralanırken, otomobil sürücüsü ise durmayarak yoluna devam etti. Yaralı motosikletli olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kaza anı ve otomobil sürücüsünün olay yerini terk ettiği anlar an be an kameraya yansıdı.