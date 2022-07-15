Otomobille çarpışan motosikletli sürücü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobille çarpışan motosikletli sürücü öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobille çarpışan motosikletli sürücü öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi'nden Salihli istikametine gidişte bir benzin istasyonundan yola çıkan Galip Akgün (78) yönetimindeki 35 ZNP 57 plakalı motosiklet ile Hasan Güldağ (36) yönetimindeki 45 SC 9465 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title