Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Batakköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.F. idaresindeki 54 ES 224 plakalı otomobil Karasu Caddesi'ne dönüş yapmak istediği esnada karşı yönden gelmekte olan O.Ö. idaresindeki 54 ADZ 534 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı O.Ö., Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - 3. Sayfa Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

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