Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emirdağ Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep C.'nin kullandığı plakasız motosiklet sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 VL 242 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Recep C., yola düşerek yaralandı. Kazanın ardıdnan çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title