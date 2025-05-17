Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet otomobille çarpışarak kaza geçirdi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada motosiklet sürücüsü 15 metre kadar savruldu. Alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsüne para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce böyle savruldu

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tali yoldan çıkan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedilen kazanın ardından, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayoluna çıkan tali yolda meydana geldi. Seyir halindeki İ.Ç.'nin kullandığı 63 AJR 773 plakalı motosiklet, tali yoldan önüne çıkan V.N.'nin kullandığı 07 AUJ 734 plakalı otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yaklaşık 15 metre sürüklendiği görüldü. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 9 bin 267 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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