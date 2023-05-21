Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Uşak'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Uşak'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Sivaslı ilçesinde Ş.U. idaresindeki 64 BE 411 plakalı otomobille Berkay Çambel (15) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken otomobil sürücüsü gözaltına alındı. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa