Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

UŞAK - Uşak'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kaza yerin hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Uşak'tan Gediz istikametine Akbulak Köy Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan Gediz istikametine seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki 26 SA 162 plakalı otomobille Mehmetcan Özbay idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletten savrulan Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan inceleme çalışmaları sonrasında Özbay'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.