Otomobille çarpışan minibüs devrildi, şans eseri yaralanan olmadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan minibüs devrildi. Minibüste bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Ömer Türkçakal Bulvarı ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CUK 745 plakalı Opel marka otomobil ile B.Ç. yönetimindeki 60 BF 798 plakalı Ford marka minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, minibüsten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve yolcuyu ambulansa alındı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ