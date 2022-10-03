Otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Medet Ö. idaresindeki 44 LE 132 plakalı hafif ticari araç ile Yusuf K.'nın kullandığı 46 U 2313 plakalı otomobil, Cumhuriyet Meydanı dönel kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari araç devrilerek durabildi. Otomobil ise kavşak içerisinde kaldı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, yan yatan araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Elbistan Tragger 3. Sayfa Haberler

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