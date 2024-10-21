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Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü gencin ayağı kırıldı

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü gencin ayağı kırıldı
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Karaman'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü gencin ayağı kırıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü gencin ayağı kırıldı.

Kaza, Mümine Hatun Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (18), idaresindeki elektrikli bisiklet ile İ.K. yönetimindeki 70 FE 307 plakalı Peugeot marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü A.Ç. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sol ayağı kırılan A.Ç. sağlık ekibinin müdahalesi esnasında acılar içinde kıvrandı. Yaralı genç daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü İ.K., ifadesi alınmak üzere polis tarafından polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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