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Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Muhammed A. idaresindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan sürücü Şuayip P. Yönetimindeki 26 SV 784 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen genç, yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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