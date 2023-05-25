Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Muhammed A. idaresindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan sürücü Şuayip P. Yönetimindeki 26 SV 784 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen genç, yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA