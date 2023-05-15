Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Alparslan Gümüş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.B., idaresindeki 03 ABD 387 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü ehliyeti olmayan M.E.'nin kullandığı 03 AEK 906 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.E., yaralandı. M.E., ardından olay yerine gelen ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR