Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 6 metrelik istinat duvarından aşağı düştü 3. Sayfa Haberleri Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 6 metrelik istinat duvarından aşağı düştü İzmir'in Bornova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 6 metrelik istinat duvarından aşağı düştü. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 6 metrelik istinat duvarından aşağı düştü İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 6 metrelik istinat duvarından aşağı düştü. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.Ü. idaresindeki 35 V 0553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, araç içerisinde sıkışan sürücü AKS ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartıldı. Hastaneye kaldırıldı Yaralı olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Y.Ü., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi Münir Karaloğlu Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler

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