Otomobiliyle seyir halinde olan sürücü tabanca ile etrafa ateş açtı

Adana'da olduğu öne sürülen bir kişi otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada çevredeki vatandaşların canını hiçe sayarak aracın camından tabancayla etrafa ateş ederken bu anları da videoya çektirdi. Sosyal medyaya düşen görüntüler tepkiye neden oldu.

Otomobiliyle seyir halinde olan sürücü tabanca ile etrafa böyle ateş açtı

ADANA - Adana'da olduğu öne sürülen bir kişi otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada çevredeki vatandaşların canını hiçe sayarak aracın camından tabancayla etrafa ateş ederken bu anları da videoya çektirdi.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken aracının camından tabancasını çıkartıp defalarca ateş açtı. Bu sırada bir arkadaşı ise bu anları anbean görüntüledi. Sosyal medyaya düşen görüntüler tepkiye neden oldu.