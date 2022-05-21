Otomobiliyle kanala düşen bekçi hayatını kaybetti - Haberler

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Otomobiliyle kanala düşen bekçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobiliyle kanala düşen bekçi hayatını kaybetti Mersin'in Silifke ilçesinde kullandığı otomobille kanala uçan bekçi, hayatını kaybetti.

Otomobiliyle kanala düşen bekçi hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde kullandığı otomobille kanala uçan bekçi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bekçi Serhan Topal, Sayağzı Mahallesi Kanal Caddesinde üzerinde kullandığı aracının kontrolünü kaybederek, sulama kanalına uçtu. Kazada ağır yaralanan Topal, aracın içinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bekçinin cansız bedenini sulama kanalının içinde bulunan otomobilden çıkarmak için Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma yapan ekipler, Topal'ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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