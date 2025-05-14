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Otomobiliyle Apartmanın Bahçesine Uçan Kadın Sürücü Sağ Kurtarıldı

Otomobiliyle Apartmanın Bahçesine Uçan Kadın Sürücü Sağ Kurtarıldı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın aday sürücü D.A., kullandığı otomobille apartmanın bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın aday sürücü, yoldan çıkarak bir apartmanın bahçesine uçtu.

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aday sürücü olduğu öğrenilen D.A. isimli kadın sürücünün kullandığı 20 AGM 561 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolsüz kalan otomobil, yoldan çıkıp kaldırımı da aşarak yolun karşısında bulunan apartmana doğru ilerlemeye başladı. Bahçe çevreleyen demir korkulukları yıkan otomobil, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten bahçeye uçtu.

Sürücü D.A., düştüğü bahçede dik şekilde binanın duvarına yaslanan otomobilde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın duvarına yaslanan ve düşme ihtimali olan otomobil, vinç yardımıyla kontrollü bir şekilde indirildi. Otomobilde mahsur kadın sürücü, kazadan yara almadan kurtarılırken, araç ise düştüğü bahçeden yine vinçle çıkartılarak, olay yerinden kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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