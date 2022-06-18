Son dakika! Otomobilinin içinde vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Otomobilinin içinde vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri: Otomobilinin içinde vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti Kocaeli'de bir kişi, alacak verecek meselesini konuşmak için buluştuğu şahıs tarafından otomobilinin içinde vuruldu.

Otomobilinin içinde vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

KOCAELİ - Kocaeli'de bir kişi, alacak verecek meselesini konuşmak için buluştuğu şahıs tarafından otomobilinin içinde vuruldu. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı tedavi altına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.N.Ş. ve M.K., alacak verecek meselesi sebebiyle buluşarak, otomobil içinde konuşmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışmada otomobilin arka koltuğunda oturan M.K., yanında bulunan silahla B.N.Ş.'yi vurdu. M.K. olay yerinden kaçarken, B.N.Ş. ise aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geldi. Kalçasından yaralandığı öğrenilen B.N.Ş, tedavi altına alındı. M.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title