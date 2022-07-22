Otomobilinin içinde darp edilen sürücü, çıkıp sadece tamponunu kontrol etti

Maddi hasarlı kaza sonrası sürücünün yumruklarına maruz kalan diğer sürücü tepki göstermeden aracından inip sadece tamponunu kontrol etti

MERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrası sinirlenen bir sürücü, tamponuna hasar verdiği otomobilin sürücüsüne saldırdı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, darp edilen sürücü ise bir süre sonra aracından inerek hiçbir şey olmamış gibi tamponunu kontrol etti. Mersin Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kaydedilen maddi hasarlı kaza sonrası yaşananlar izleyenleri hayretler içinde bıraktı.

Görüntülerde beyaz atletli bir sürücü arka tamponuna çarptığı otomobilin içindeki sürücüyü yumruklayarak darp etmeye başladı. Beyaz otomobilin ön koltuğundan inen bir kadın ise 'polis' diye bağırdıktan sonra "ne yapıyorsun" diyerek sürücüyü yumruklayan kişiye tepki gösterdi. Bir süre sonra diğer sürücünün yumruklarına maruz kalan beyaz otomobilin sürücüsü aracından inerek hiçbir şey olmamış gibi otomobilin arkasına giderek tamponunu kontrol etti.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.